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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
178. Липчики (Бедрице), село бывшее владельческое, дворов 3, жителей 21, церковь православная
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
74БедрицаусадьбаБедричанка, рекаСелищского, православногоГребницкому сельскому обществу1
129БедрицаимениеколодецЗагатского, римско-католическогоТрещинской, крест. , кат.1
131БедрицапогостБедричанка, речкаЗагатского, римско-католическогопричту Бедрицкой церкви1