усадьба Бедрица, усадьба Бедрица, Начская волость, Лепельский уезд (на 1906) — Familio

Бедрица

Начская волость, Лепельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
усадьба
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Начская волость
178. Липчики (Бедрице), село бывшее владельческое, дворов 3, жителей 21, церковь православная

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Начской волости

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Начская волость
74БедрицаусадьбаБедричанка, рекаСелищского, православногоГребницкому сельскому обществу1
129БедрицаимениеколодецЗагатского, римско-католическогоТрещинской, крест. , кат.1
131БедрицапогостБедричанка, речкаЗагатского, римско-католическогопричту Бедрицкой церкви1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close