село Жоведь, село Жоведь, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Жоведь

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Новоборовичская волость
230. Жеведь, село бывшее государственное и владельческое, при речке Жеведи, дворов 82, жителей 354, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29959Жовідьселоцентр сільської радир-н Сновськийсільрада Жовідська

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Городнянский уезд
912Жоведь (Жоводь), с. вл.при рч. Брутовке и сажалках.202026211225
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close