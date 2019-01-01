деревня Капыревщина, деревня Капыревщина, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Капыревщина

Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6445Капыривщина (Копыровщино), с. вл.при р. Вопи.302056469Церковь православная 1. Ярмарок 3. Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Капыревщинская волость
314. Капыревщина, усадьба, волостное правление, церковь православная, школа, 3 тржк. В 4 верстах — церковь православная. В 5 верстах — церковь православная, торжок. В 6 в Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Копыревщинская волость
189КопыревщинаСело32423Церковь, земская школа, ярмарка: 15 августа, амбулатория, мелочная лав., кузница.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Копыревщинская волость
село Копыревщино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ярцевский район
214757Капыревщинадеревня55°14'00"32°52'00"N-36-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ярцевский муниципальный район, Капыревщинское сельское поселение
66658415101д Капыревщинадеревня
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