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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
410Никифоровка (Покровское, Пестровка), д. вл.при руч. Усть-Пелетьме.582147194205
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
242. Покровское (Пестровка), сельцо бывшее владельческое и государственное, при речке Пелетьме, дворов 81, жителей 646
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48250Никифоровкасело53°56'45°13'N-38-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Знаменско-Пестровский сельсовет
56626407121с Никифоровкасело