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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2863Темная (Ряпасова), дер.при р. Пышме.704593306320Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
740. Темная (Ряпасова), деревня бывшая государственная, при речке Ряпасихе, дворов 96, жителей 703, 2 лавки
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) д. Темная (Ряпосова) на р.р. Ряпосовой и Пышме, вновь строющаяся прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Теменское общество221544549Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские6010
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692811Светлоесело56°55'с.ш.61°47'в.д.O-41-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65758000211с Светлоесело