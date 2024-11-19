деревня Лохница, Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Лохница

Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Лельчицкая волость
Лохница, хутор2874155018910

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лельчицкий район, Гребеневский сельсовет
д Лохница53

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лельчицкий район, Стодоличский сельсовет
д. Лохница34

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