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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2666Антоновское, сел.при рч. Бобровке.5027104317327Церковь православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
581. Антоновское, село бывшее государственное, при речке Бобровке, дворов 108, жителей 708, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Антоновское14522161166641888196438526
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Антоновское на р. Бобровке, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. п., ярмарка с 15 по 18 октября, распл.Антоновское общество185487504Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские50—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89111Антоновосело57°33'с.ш.62°20'в.д.O-41-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65703000216с Антоновосело