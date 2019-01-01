село Шермейка, село Шермейка, Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Шермейка

Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4397Шермяитский (Шерментский), зав.при ррч. Шермейке и Алтынайке.14565110316372Церковь православная 1. Волостное правление. Медеплавильная фабрика 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Шормяитская волость
1409. Шермяитский (Шермеитский) завод, село заводское бывшее государственное, при речках Шермяйке и Алшинайке, дворов 109, жителей 567, волостное правление (уездный город Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Шермеитская волость
1) з. Шермеитский на р. Шермейке, прав. церк., зем. шк., библиотека, вол. прав., зем. ст., базар по воскрес., ярм.:-Воздвиженск. 14 сент. (однодн.), Рождественская 25 дек Показать все Шермеитское общество150387403Мастеровые и самовольные поселенцыПравославныеРусские49

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Шерментская волость
село Шерментский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Бардымский район
346794Шермейкасело57°01'00"55°51'00"O-40-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Бардымский муниципальный район, Шермейское сельское поселение
57604449101с Шермейкасело
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