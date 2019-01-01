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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4397Шермяитский (Шерментский), зав.при ррч. Шермейке и Алтынайке.14565110316372Церковь православная 1. Волостное правление. Медеплавильная фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1409. Шермяитский (Шермеитский) завод, село заводское бывшее государственное, при речках Шермяйке и Алшинайке, дворов 109, жителей 567, волостное правление (уездный город Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Шермеитский на р. Шермейке, прав. церк., зем. шк., библиотека, вол. прав., зем. ст., базар по воскрес., ярм.:-Воздвиженск. 14 сент. (однодн.), Рождественская 25 дек Показать все Шермеитское общество150387403Мастеровые и самовольные поселенцыПравославныеРусские49—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Шерментский завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346794Шермейкасело57°01'00"55°51'00"O-40-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57604449101с Шермейкасело