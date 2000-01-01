выселок Новожиловская, Устьцилемский район, Автономная область Коми (на 1930) — Familio

Новожиловская

Устьцилемский район, Автономная область Коми (на 1930)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Коми

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
694Новожилая (Новожиловы), д.при р. Пижме.77180345

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Печорский уезд, Устьцылемская волость
Новожиловскийвысел.Замежногопо реке Пижме[...]2025Замежному

Список населённых мест Коми области 1930 года

НазваниеТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Автономная область Коми, Устьцилемский район, Пижемский сельсовет
Новожиловская 1463деревня459692612242347

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