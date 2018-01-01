село Синодское, село Синодское, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Синодское

Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Верхозимская волость
735. Синодское, село бывшее государственное, дворов 321, жителей 1811, церковь православная, 6 лавок, 3 постоялых двора, 2 красильни, 2 ярмарки, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Шемышейский район
47835Синодскоесело52°41'45°25'N-38-115

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Шемышейский муниципальный район, Сельское поселение Синодский сельсовет
56659419101с Синодскоесело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1441Синодское, с. каз.при рч. Верхазиме.4838244718809Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базар.
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