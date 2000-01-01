село Большой Могой, село Большой Могой, Володарский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Большой Могой

Володарский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Астраханская губерния, Красноярский уезд, Магойская волость
село Б. Магой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Володарский район
133922Большой Могойсело46°18'с.ш.48°39'в.д.L-39-062

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Чат по генеалогии Астраханской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Володарский муниципальный район, Сельское поселение Большемогойский сельсовет
12610412101с Большой Могойсело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Красноярский уезд
217Большой Магой, поселок на монастырской земле.при р. Подрезе.3748185551
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