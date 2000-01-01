село Богослов, Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Богослов

Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1496Богослов (Богословово, Богословское), с. вл.при рч. Воргле.261739249226Церковь православная 1. Мельница. Маслобойня. Крупорушня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Краснополянская волость
442. Богослово, село бывшее владельческое, дворов 61, жителей 517, 2 церкви православных, торжок 8-го и 26-го сент.

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Елецкий уезд, Краснопаленская волость
3008БогословоселоБогословскийрк. Пальна с притокомВсего: 222. Крестьянского типа: 221.5046101114323.23.2Грунин-Варгол С.-В. ж. д.: 7,5 км.п.-тф. а. Красная Пальна : 3,2 км.Шк. I-ой ст.; к-т-з—III р.; т-з—III р.

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