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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1496Богослов (Богословово, Богословское), с. вл.при рч. Воргле.261739249226Церковь православная 1. Мельница. Маслобойня. Крупорушня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
442. Богослово, село бывшее владельческое, дворов 61, жителей 517, 2 церкви православных, торжок 8-го и 26-го сент.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
3008БогословоселоБогословскийрк. Пальна с притокомВсего: 222. Крестьянского типа: 221.5046101114323.23.2Грунин-Варгол С.-В. ж. д.: 7,5 км.п.-тф. а. Красная Пальна : 3,2 км.Шк. I-ой ст.; к-т-з—III р.; т-з—III р.