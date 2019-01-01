село Митрополье, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Митрополье

Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1267Дикое Поле (Митрополье), с. удел.при рч. Кише.10530145582683Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Верхне-Талызинская волость
698. Митрополье (Дикия Поля), село бывшее удельное, при речке Кише, дворов 233, жителей 1438, церковь православная, красильня, шерстобитня, 13 ветряных мельниц

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Верхне-Талызинская волость
258Митрополье (Дикое Поле), село, при рч. Кише; н. р.19510535411571258

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сеченовский район
18174Митропольесело55°06'45°58'N-38-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеталызинский сельсовет
22649416136с Митропольесело

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