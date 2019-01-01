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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1267Дикое Поле (Митрополье), с. удел.при рч. Кише.10530145582683Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
698. Митрополье (Дикия Поля), село бывшее удельное, при речке Кише, дворов 233, жителей 1438, церковь православная, красильня, шерстобитня, 13 ветряных мельниц
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
258Митрополье (Дикое Поле), село, при рч. Кише; н. р.19510535411571258
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18174Митропольесело55°06'45°58'N-38-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеталызинский сельсовет
22649416136с Митропольесело