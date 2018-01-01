село Слобода-Шаргородская, Вінницька область (на 2018) — Familio

Слобода-Шаргородская

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Шаргородская волость
1065. Шаргородская Слобода, село бывшее владельческое, при речке Мурашке, дворов 262, жителей 1050, 2 церкви православных, школа, 2 питейных дома, кзн., 2 водяных мельниц Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Шаргородская волость
Шаргородская Слобода460234043½

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2583Слобода-Шаргородськаселоцентр сільської радир-н Шаргородськийсільрада Слободо-Шаргородська

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