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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Мачиха
слобода Мачиха
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14815Мачехасело50°48,0' с.ш.43°18,0' в.д.M-38-039
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18620428101с Мачехасело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2347Мачиха, сл. вл.при р. Бузулуке.90—198557646Церковь православная 1. Винокуренный завод 1. Ярмарок 2.
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2585Мачеха слоб. Мачушанской волости, при реке Мачехе3151870946930Волостное и сельское правление, засед. 6 уч., 2 школа, церковь500100—