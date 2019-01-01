село Мачеха, село Мачеха, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Мачеха

Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Донского войска область, Хоперский округ, Мачишанская волость
слобода Мачиха
Хоперский округ, 6-й участок заседательский
слобода Мачиха

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Киквидзенский район
14815Мачехасело50°48,0' с.ш.43°18,0' в.д.M-38-039

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Киквидзенский муниципальный район, Мачешанское сельское поселение
18620428101с Мачехасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2347Мачиха, сл. вл.при р. Бузулуке.90198557646Церковь православная 1. Винокуренный завод 1. Ярмарок 2.

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Мачушанская волость
2585Мачеха слоб. Мачушанской волости, при реке Мачехе3151870946930Волостное и сельское правление, засед. 6 уч., 2 школа, церковь500100
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