село Ключи-Булак, село Ключи-Булак, Братский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Ключи-Булак

Братский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Братская волость
78Ключебулакская д.крестьяне231
78Ключебулакская д.поселенцы20

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Братский район
625841Ключи-Булаксело55°31'101°41'N-47-024

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Чат по генеалогии Иркутской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Братский муниципальный район, Ключи-Булакское сельское поселение
25604416101с Ключи-Булаксело
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