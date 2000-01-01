сельцо Новосельское, сельцо Новосельское, Синцовская волость, Осташковский уезд (на 1915) — Familio

Новосельское

Синцовская волость, Осташковский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
9056Новосельское (Хохлово), сц. вл.при р. Волге.37231119

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Синцовская волость
29Новоселок7½

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