деревня Раменки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Раменки

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
184Раменки (Раминки), д. вл.при пруде.251043169173

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Волынская волость
Раменки деревня657690331321652275ВолыньКазен. вин. лавка. Цер.-прих. школа дер.
Раменки Богословского монаст. хут.657744827Волынь
Раменки, Анурова сторожка657845927Волынь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
934Раменкидеревня54°49'с.ш.39°36'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Вакинское сельское поселение
61627416121д Раменкидеревня

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