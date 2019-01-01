село Муравлёво, село Муравлёво, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Муравлёво

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
177Муравлево, с. вл.при р. Цне.401573308308Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Городищенская волость
37. Муравлевка (Муравьевка), село бывшее владельческое, при речке Цоне, дворов 101, жителей 682, 2 церкви православных, 2 торжка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Городищенская волость
Муравлево (село)19Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
63200Муравлевосело52°56'с.ш.39°28'в.д.N-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Городищенское сельское поселение
54655416106с Муравлёвосело
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