деревня Толбизево, деревня Толбизево, Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Толбизево

Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Волковская волость
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