деревня Дресвяново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дресвяново

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Дресвянова Подболотной волости Никольского уезда Комаровых, Красиковых, Осетрова и других о сложении с них окладов подушной оброчной под Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Дресвянова Подболотной волости Красикова о неправильном присуждении вместо 20 руб. только 4 руб. с крестьянина Черепанова за аренду сеноко Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Дресвяново Подболотной волости о прирезке земли. 1909–1913 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 11430.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 250, 349, 387;(часть 4) 317. Издание доступно онл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Юзской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6280Дресвяново, д. каз.при рч. Дресвянке.105107175467

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Подболотная волость
Дресвянова10727

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Подболотная волость
1061. Дресвянова, деревня бывшая государственная, при речке Дреспяповке, дворов 22, жителей 132, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
228276Дресвяноводеревня59°44'с.ш.44°10'в.д.O-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Рослятинское сельское поселение
19608452141д Дресвяноводеревня

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