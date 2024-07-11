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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Дресвянова Подболотной волости Никольского уезда Комаровых, Красиковых, Осетрова и других о сложении с них окладов подушной оброчной под Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Дресвянова Подболотной волости Красикова о неправильном присуждении вместо 20 руб. только 4 руб. с крестьянина Черепанова за аренду сеноко Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Дресвяново Подболотной волости о прирезке земли. 1909–1913 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 11430.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 250, 349, 387;(часть 4) 317. Издание доступно онл Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Юзской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6280Дресвяново, д. каз.при рч. Дресвянке.105107175467
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Дресвянова10727
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1061. Дресвянова, деревня бывшая государственная, при речке Дреспяповке, дворов 22, жителей 132, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228276Дресвяноводеревня59°44'с.ш.44°10'в.д.O-38-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608452141д Дресвяноводеревня