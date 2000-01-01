слобода Пятницкая, слобода Пятницкая, Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1886) — Familio

Пятницкая

Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2686Пятницкая, слоб. каз.при отвершке рч. Усманки.¼15185697745Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Усманско-Пригородная волость
1177. Пятницкая (Пятины Новинская и Обоимская) и Пушкарская, слобода бывшая государственная, волостное правление (уездный город ¼ в.), дворов 188, жителей 1409
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