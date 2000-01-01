село Черная Слобода, село Черная Слобода, Черно-Слободская волость, Шацкий уезд (на 1911) — Familio

Черная Слобода

Черно-Слободская волость, Шацкий уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3092Черная Слобода (Спасское), с. вл.при р. Шаче.½1528011181135Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Черная Слобода39Марья, Анна, Елиз. и Екат. Серг. Мухановы107917316

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Казачьинская волость
1222. Черная Слобода, село бывшее государственное, при речке Шаче, дворов 453, жителей 2491, церковь православная, лавка, водочн. з.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Черно-Слободская волость
село Черная-Слобода«Шацкая» п.-т. кон.
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