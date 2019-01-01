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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3336Сычи (Никольское, Сычево), с. вл.при протоке и колодцах.251670279265Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1059. Сычево, село бывшее владельческое, при речке Алешне, дворов 81, жителей 479, церковь православная, школа, торжок 9-го мая и 6-го дек.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Сычева (деревня)20Станция Отрада, М.-К. ж. д.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63659Сычидеревня53°04'с.ш.36°33'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636422156д Сычидеревня