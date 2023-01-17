Мечетлино
Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1797Мурзалар-Мечетлина, деревня.при рч. Юрезани.1461583292295Б. Мечеть 1. Волостное правление. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
977. Мурзалар-Мечетлина, деревня бывшая государственная, при речке Юрюзане, дворов 72, жителей 432, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
26Мурзалар-Мечетлина, д. при р. Юрюзани, на прос. дор., мечеть, х.-з. маг.1437120285250Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520678Мечетлиносело55°22'00"58°01'00"N-40-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80647440101с Мечетлиносело