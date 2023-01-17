село Усть-Урлук, село Усть-Урлук, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Усть-Урлук

Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Троицкосавский округ, Усть-Урлукское станичное общество
1275Усть-Урлукская ст., ст. пр.Остальных дворов: 78. Всех дворов: 78. 445

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Красночикойский район
21407Усть-Урлуксело49°56'107°49'M-48-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Красночикойский муниципальный район, Урлукское сельское поселение
76622460106с Усть-Урлуксело
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