Вискунова 2-я
Пелымская волость, Туринский уезд (на 1912)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2845Вискунова 2-я (Василисина), д. каз.при р. Тавде.2833092226Показать скан
Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Вискунова 1-я (Алексихина) д., при рч. Пелымке, на зем. тр.68274925932612 3013 457—
Виснунова 2-я (Василисина) д., при р. Тавде, на зем. тр.64869222526921 27983—