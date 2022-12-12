село Нижнее Село, село Нижнее Село, Первоуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Нижнее Село

Первоуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2204Нижнее, сел.при р. Чусовой.8232157523568Церковь православная 1. Волостное правление. Пристань.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нижнесельская волость
514. Нижнее, село бывшее государственное, при реке Чусовой, дворов 100, жителей 577, волостное правление (уездный город в 82 верстах), церковь православная, 2 лавки, прис Показать все
Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
561. Нижнее, село бывшее государственное, при реке Чусовой, дворов 56, жителей 545, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Первоуральск
91855Нижнее Селосело57°06'с.ш.59°34'в.д.O-40-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Первоуральск
65753000236с Нижнее Селосело
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