Нижнее Село
Первоуральск, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2204Нижнее, сел.при р. Чусовой.8232157523568Церковь православная 1. Волостное правление. Пристань.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
514. Нижнее, село бывшее государственное, при реке Чусовой, дворов 100, жителей 577, волостное правление (уездный город в 82 верстах), церковь православная, 2 лавки, прис Показать все
561. Нижнее, село бывшее государственное, при реке Чусовой, дворов 56, жителей 545, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91855Нижнее Селосело57°06'с.ш.59°34'в.д.O-40-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65753000236с Нижнее Селосело