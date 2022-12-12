село Белка, село Белка, Сумська область (на 2018) — Familio

Белка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
513Белка, слоб. каз.при рч. Боромле.291046014481485Церковь православная 1. Ярмарка. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Тростянецкая волость
119. Белка, село бывшее владельческое, при речке Боромле, дворов 442, жителей 2635, 2 церкви православных, школа, лавка, базар по субботам, 4 ярмарки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-22020Білкаселоцентр сільської радир-н Тростянецькийсільрада Білківська
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