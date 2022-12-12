село Верхнепавлушкино, село Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Верхнепавлушкино

Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
914Верхняя Павлушкина (Большая Павлушкина), д. каз.при рч. Малом Мочагае.5515143549624
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Дмитриевская волость
435. Вр. Павлушкино, село бывшее государственное, при речке М. Натягае, дворов 164, жителей 1245, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бугурусланский район
71670Верхнепавлушкиносело53°56'с.ш.53°02'в.д.N-39-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бугурусланский муниципальный район, Сельское поселение Нижнепавлушкинский сельсовет
53611434111с Верхнепавлушкиносело
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