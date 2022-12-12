деревня Покровка, деревня Покровка, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Покровка

Сафакулевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1391Покровская (Кривая), д. каз.при оз. Ушанаеве.7580120424427
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Андреевская волость
783. Покровка (Кривая), деревня бывшая государственная, при озере Гусином, Заднем и Кашкайкуле, дворов 170, жителей 1079, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Сафакулевский район
98340Покровкадеревня54°53'00"62°09'00"N-41-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Сафакулевский муниципальный район, Сельское поселение Камышинский сельсовет
37632412121д Покровкадеревня
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