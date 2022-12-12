село Калга, село Калга, Калганский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Калга

Калганский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Калгинское станичное общество
641Калгинская ст., стан. пр.Крестьянских дворов: 318. Остальных дворов: 1. Всех дворов: 319. 1630

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Калганский район
12075Калгасело50°56'118°53'M-50-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Калганский муниципальный район, Калганское сельское поселение
76618433101с Калгасело
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