застенок Перуч 2-й, застенок Перуч 2-й, Бакштанская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Перуч 2-й

Бакштанская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Бакштанская волость
Поручи 2-е, з., жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 26, раз. см. пред.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close