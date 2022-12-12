село Верхнее Чуево, село Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Верхнее Чуево

Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
645Верхнее Чуево, с. каз. и вл.при р. Вороне.701231312651267Церковь православная 1. Заводы конный и овчарный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Подгоринская волость
251. Верхнее Чуево, село бывшее государственное, при реке Вороне, дворов 170, жителей 1318, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Подгорнская волость
село Верхнее Чуево«Мучкапская» п.-т. кон.7010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Уваровский район
65150Верхнее Чуевосело51°54'42°22'M-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Уваровский муниципальный район, Сельское поселение Подгорненский сельсовет
68644467104с Верхнее Чуевосело
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