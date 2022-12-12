Верхнее Чуево
Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
645Верхнее Чуево, с. каз. и вл.при р. Вороне.701231312651267Церковь православная 1. Заводы конный и овчарный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
251. Верхнее Чуево, село бывшее государственное, при реке Вороне, дворов 170, жителей 1318, церковь православная
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Верхнее Чуево«Мучкапская» п.-т. кон.7010
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65150Верхнее Чуевосело51°54'42°22'M-38-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68644467104с Верхнее Чуевосело