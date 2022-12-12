посёлок городского типа Верхошижемье, посёлок городского типа Верхошижемье, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Верхошижемье

Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
9759Верхошижемское, с. каз.при рч. Шижме.64станов. кварт.111019Церковь православная 1. Сельское училище. Базары по воскресеньям. Мельница.
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9760Верхошижемская, д. каз.при рч. Шижме.6455462
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9761Верхошижемская (Шляндинская, Вожгола), д. каз.при рч. Шижме.64½114551
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Верхошижемская волость
826. Верхошижемское (Вожгалы, Верхошижемско-Шляндинская, Селяна), село бывшее государственное, при речке Шижме и кл., дворов 23, жителей 172, 4-го ст. кв., волостное прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Верхошижемский район
8961Верхошижемьепгт58°00'49°06'O-39-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Верхошижемский муниципальный район, Верхошижемское городское поселение
33608151051пгт Верхошижемьепоселок городского типа
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