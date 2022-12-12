Верхошижемье
Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9759Верхошижемское, с. каз.при рч. Шижме.64станов. кварт.111019Церковь православная 1. Сельское училище. Базары по воскресеньям. Мельница.Показать скан
9760Верхошижемская, д. каз.при рч. Шижме.64—55462Показать скан
9761Верхошижемская (Шляндинская, Вожгола), д. каз.при рч. Шижме.64½114551Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
826. Верхошижемское (Вожгалы, Верхошижемско-Шляндинская, Селяна), село бывшее государственное, при речке Шижме и кл., дворов 23, жителей 172, 4-го ст. кв., волостное прав Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8961Верхошижемьепгт58°00'49°06'O-39-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33608151051пгт Верхошижемьепоселок городского типа