село Чёрная, село Чёрная, Одеська область (на 2018) — Familio

Чёрная

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Чернянская волость
314. Черна, село бывшее государственное, дворов 298, жителей 1620, волостное правление (45 в.), церковь православная, школа, питейный дом. В 10 верстах — мест. б. вл. Окн Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17229Чорнаселоцентр сільської радир-н Окнянськийсільрада Чорнянська
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