деревня Лапотские Выселки, деревня Лапотские Выселки, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Лапотские Выселки

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2418Лапотские выселки, д. вл.при рч. Лапотке.2823117758
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
329661Лапотские Выселкидеревня53°31'с.ш.40°03'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Нижнеякимецкое сельское поселение
61620445146д Лапотские Выселкидеревня
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