село Мыс Доброй Надежды, село Мыс Доброй Надежды, Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Мыс Доброй Надежды

Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
835Мыс Доброй Надежды, д. вл.при оз. Подгорном.59756239252
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Полтево-Пеньковская волость
363. Мыс Доброй Надежды, деревня бывшая владельческая, дворов 86, жителей 537, часовня, постоялый двор

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Полтево-Пеньковская волость
село Мыс-Доброй-Надежды«Просяно-Полянское» поч.-телег. отделение598

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сасовский район
868Мыс Доброй Надеждысело54°32'с.ш.42°04'в.д.N-38-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сасовский муниципальный район, Глядковское сельское поселение
61642420116с Мыс Доброй Надеждысело
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