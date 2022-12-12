деревня Воздвиженка, деревня Воздвиженка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Воздвиженка

Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Тангауровская волость
513. Абдимамбетева (Сукрак), деревня бывшая государственная, при кл. Сукраке, дворов 24, жителей 144, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район
525123Воздвиженкадеревня52°07'00"58°22'00"N-40-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Хайбуллинский муниципальный район, Сельское поселение Маканский сельсовет
80655430106д Воздвиженкадеревня
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