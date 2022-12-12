деревня Подол, деревня Подол, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Подол

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10337Подол, д. каз.при рч. Бобровке.99½99½72627
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Вострая волость
1701. Подол, деревня бывшая государственная, при речке Бобровке, дворов 10, жителей 71, лавка

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Вострая волость
3333ПодолБобровское.Никольскийбывшие государственные10213246452

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
276484Подолдеревня60°28'с.ш.44°51'в.д.P-38-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Нюксенское сельское поселение
19636444306д Подолдеревня
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