дачный посёлок Кратово, дачный посёлок Кратово, Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Кратово

Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
дачный посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Раменский район
46730Кратоводачный пос.55°35'с.ш.38°11'в.д.N-37-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Раменский муниципальный район, Городское поселение Кратово
46648157051дп Кратоводачный поселок
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