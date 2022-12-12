агрогородок Махновичи, агрогородок Махновичи, Мозырский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Махновичи

Мозырский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Буйновичская волость
379. Махновичи, село бывшее владельческое, дворов 61, жителей 467, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Мелешковичская волость
Махновичи, село101911813443813
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Мозырский район, Махновичский сельсовет
д Махновичи624

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Мозырский район, Махновичский сельсовет
аг. Махновичи279
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