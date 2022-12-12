село Ураково, село Ураково, Красненский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Ураково

Красненский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1874Ураково, с. каз.при колодцах.5023163763758Церковь православная.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Расховецкая волость
809. Ураково, село бывшее государственное, дворов 228, жителей 1701, церковь православная, 2 лавки, 17 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Красненский район
133592Ураковосело50°52'38°35'M-37-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Красненский муниципальный район, Камызинское сельское поселение
14641448106с Ураковосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close