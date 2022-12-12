Кирейково
Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1385Кирейково, с. вл.при рч. Мохе.5020157721775Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
388. Кирейково (Еловка, Воробьевка, Горяно, Цупруново, Романов, Горшечный), село бывшее владельческое, при речке Мотке, дворов 259, жителей 1719, церковь православная, шк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
304300Кирейковосело53°39'35°50'N-36-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
29642448171с Кирейковосело