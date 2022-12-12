село Кирейково, село Кирейково, Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Кирейково

Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Козельский уезд
1385Кирейково, с. вл.при рч. Мохе.5020157721775Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Козельский уезд, Уколицкая волость
388. Кирейково (Еловка, Воробьевка, Горяно, Цупруново, Романов, Горшечный), село бывшее владельческое, при речке Мотке, дворов 259, жителей 1719, церковь православная, шк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Ульяновский район
304300Кирейковосело53°39'35°50'N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Ульяновский муниципальный район, Сельское поселение село Поздняково
29642448171с Кирейковосело
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