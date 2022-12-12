деревня Бриги, деревня Бриги, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Бриги

Zaļesjes pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Люцинский уезд, Яновольская волость
230. Бризи, село бывшее государственное, при озере Скоберне, дворов 32, жителей 244, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, богадельня, ш Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Яновольская волость
4Бриги, с Яновольским волостным правлениемдеревняСкобормо, озероПосинского, римско-католического и Бриговского, православногообществам крестьян59
42Московской Виндаво-Рыбинской железной дороге при деревне Бригижелезно-дорожная будкаколодецБриговского, православногоОбществу Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги1
43Бригиполуказарма при деревнеколодецПосинского, римско-католическогоОбществу Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги1
44БригипогостколодецБриговского, православногопричту Бриговской церкви4

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Briģu pagasts
Brigiagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=4841

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Zaļesjes pagasts
Brigi100157835ciemsEKS
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close