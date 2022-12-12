Бриги
Zaļesjes pagasts, Ludzas novads (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
230. Бризи, село бывшее государственное, при озере Скоберне, дворов 32, жителей 244, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, богадельня, ш Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
4Бриги, с Яновольским волостным правлениемдеревняСкобормо, озероПосинского, римско-католического и Бриговского, православногообществам крестьян59
42Московской Виндаво-Рыбинской железной дороге при деревне Бригижелезно-дорожная будкаколодецБриговского, православногоОбществу Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги1
43Бригиполуказарма при деревнеколодецПосинского, римско-католическогоОбществу Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги1
44БригипогостколодецБриговского, православногопричту Бриговской церкви4
Адресный реестр населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Brigiagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=4841
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Brigi100157835ciemsEKS