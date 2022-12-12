деревня Ячное, деревня Ячное, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Ячное

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Столпецкая волость
72. Ячная, деревня бывшая государственная, дворов 70, жителей 590

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Столпецкая волость
Ячная, деревня875137484848
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Столбцовский район, Заямновский сельсовет
д Ячное259

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район, Заямновский сельсовет
д. Ячное163
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