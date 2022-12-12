село Новотроицкое, село Новотроицкое, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новотроицкое

Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
50Ново-Троицкое, с. каз.при р. Салмыше.73533259491034Церковь православная 1, базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Новотроицкая волость
196. Новотроицкое, село бывшее государственное, при реке Салмыше, дворов 350, жителей 2791, волостное правление (уездный город в 73 верстах), церковь православная, 2 моли Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Октябрьский район
72505Новотроицкоесело52°22'с.ш.55°19'в.д.N-40-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Новотроицкий сельсовет
53633437101с Новотроицкоесело
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