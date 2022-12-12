Ополье
Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4802Ополье, с. вл.при колодце.151568150169Церковь православная. Волостное правление. Почтовая станция. Ярмарок 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
746. Ополье, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 265, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 2 церкви православные, почтовая станция, 3 лавки, постоя Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ополье с., потч. контора, земская ст.151 стан15–1 участок15почтовое отделение Ополье.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26488Опольедеревня59°26'28°50'O-35-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41621444101д Опольедеревня