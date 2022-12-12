деревня Ополье, деревня Ополье, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Ополье

Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4802Ополье, с. вл.при колодце.151568150169Церковь православная. Волостное правление. Почтовая станция. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Ополицкая волость
746. Ополье, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 265, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 2 церкви православные, почтовая станция, 3 лавки, постоя Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Ополицкая волость
Ополье с., потч. контора, земская ст.151 стан151 участок15почтовое отделение Ополье.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район
26488Опольедеревня59°26'28°50'O-35-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское поселение
41621444101д Опольедеревня
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