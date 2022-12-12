село Андреевка, село Андреевка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Андреевка

Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Верхотомская волость
8Зас. Андреевский17022811102

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Кемеровский район
116975Андреевкасело55°27'86°14'N-45-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, Елыкаевское сельское поселение
32607424106с Андреевкасело
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