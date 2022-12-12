деревня Колычево, деревня Колычево, город областного подчинения Ступино, Московская область (на 2018) — Familio

Колычево

город областного подчинения Ступино, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5685Колычева, д. каз.при безымянной рч.2221896102Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Хатунская волость
1339. Колычево, деревня бывшая владельческая, при речке Сергеевской, дворов 29, жителей 212, овчинный завод, ваточн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Хатунская волость
Дер. Колычево246станция Михнево. 2043

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Ступино
40467Колычеводеревня55°01'с.ш.37°43'в.д.N-37-028
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